Депутаты согласовали награждение медалью «За заслуги перед Псковом» Александра Алексеева и Бориса Шелкова

12:00, 25 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поддержали предложение о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом» Александра Алексеева и Бориса Шелкова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 19-й сессии гордумы Пскова, которая состоялась сегодня, 25 января.

Отметим, Александр Алексеев - бывший председатель Псковского горисполкома. Также он работал заведующим отделом строительства Псковского обкома КПСС (1985-1988), начальником ПТУС Минстроя СССР (1990-1993), генеральным директором ОАО «Псковстрой» (1993-2018).

Псковского музыканта Бориса Шелкова было принято наградить в связи с 80-летием за многолетний добросовестный труд и большой вклад в сохранение и развитие культуры. Он подготовил и выпустил более 100 студентов, 5 человек окончили аспирантуры в Москве, Ленинграде, Новосибирске и работают в ведущих музыкальных учреждениях страны.