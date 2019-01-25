В Пскове снизился размер платы за содержание жилого помещения

12:27, 25 января 2019, ПАИ

В Пскове снизился размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей государственного и муниципального жилья в многоквартирных домах, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы (ПГД) 25 января, соответствующие изменения внесены в решение ПГД «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

По словам, представителя администрации города при определении размеров оплаты за основу взят приказ Минстроя. Снижение планы произошло в связи с тем, что исключены услуги по вывозу ТКО, поскольку теперь они идут отдельной строкой. Кроме того, на с 30 копеек до 12 копеек сокращается плата за содержание вентиляционных каналов, с 15 копеек до 5 копеек дешевеет услуга по дератизации.

Теперь жильцы домов со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом будут платить по 17 рублей 20 копеек за квадратных метр (было – 19 рублей 63 копейки), домов со всеми удобствами, с мусоропроводом без лифта – 12 рублей 73 копейки (было – 15 рублей 9 копеек), домов со всеми удобствами без лифта и мусоропровода - 11 рублей 57 копеек (было – 13 рублей 61 копейка), домов с частичными удобствами или изношенных на 60% - 10 рублей 30 копеек (было – 12 рублей 42 копейки), жильцы общежитий и домов коридорного типа будут платить по 11 рублей 38 копеек (было – 18 рублей 54 копейки).

В итоге плата за трёхкомнатную квартиру составит порядка 202 рублей, владельцам двухкомнатной квартиры в 54 кв. метра предстоит платить 167 рублей 54 копейки, однокомнатной в 33 кв. метра - 106 рублей 33 копейки.