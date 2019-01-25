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Общество

В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра

Общественная приёмка Псковского перинатального центра проходит сегодня, 25 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова напомнила предстаивтелям профильных общественных организаций региона, что мероприятие проходит по поручению главы региона Михаила Ведерникова. По ее словам, Центр практически готов к началу работы, все подготовительные мероприятия завершены, получены лицензии, все возможные допуски.

Вера Емельянова подчеркнула, что это была «спокойная, достойно организованная профессиональная работа». «Родов еще тут не было, но к этому подходит», - сказала она. Вице-губернатор подчеркнула, что перинатальный центр – «не просто здание», а учреждение, которое имеет для Псковской области «большую ценность». Именно с ним в регионе связывают «новый подход к вопросам здравоохранения, новые перспективы, новые возможности».

Главврач псковского перинатального центра Сергей Сукманюк рассказал, что в отделении консультационного центра уже ведется работа: там принимают пациенток со всей Псковской области на скрининговое УЗИ. Также участники общественной приемки смогут осмотреть дородовое отделение, отделение неонатальной реанимации, конференц-холл.

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