Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад

15:52, 25 января 2019, ПАИ

Любители IT, хайтека и всего, что с этим связано, дождались: технологии – часть нашей жизни, уже точно. Наверняка с нами согласятся даже ретрограды. Поэтому мы решили провести свой вариант популярного флешмоба #10yearschallenge и вместе с вами убедиться, как быстро летит время, сравнив уровень развития технологий сейчас и 10 лет назад. Подборку специально для ПАИ подготовил мобильный оператор Tele2, совершивший за десятилетие гигантский скачок в техническом развитии.

Телефоны: буйство красок и платформ

2009

В топе все еще находятся телефоны от Nokia. Финская компания удерживала большую часть рынка и боролось за любовь покупателей с корейским Samsung и шведско-японским альянсом Sony Ericsson. Apple показала миру iPhone 3GS, но калифорнийцы еще не заняли в России лидерские позиции.

Среди телефонов Nokia есть как кнопочные, так и сенсорные модели. Телефоны работают на разных операционных системах: например, Nokia N97 – смартфон на Symbian, Nokia N900 – на Maemo 5. Другие производители так же еще до конца не определились, на какую «ось» делать ставку. Тайваньский HTC выпускал смартфоны и на Android (модель Hero), и на Windows (модель HD2).

Хитом 2009 года стала сенсорная Nokia 5530 с камерой на 3,2 мегапикселя. В комплекте – карта памяти на 4 ГБ, есть порт «мини-джек».

2019

Лидеры сменились. iPhone убил телефонный бизнес Nokia. Sony Ericsson перестала существовать. На рынке зарабатывает и задает стандарты (до свидания, «мини-джек»!) Apple. Корейская Samsung удерживает позиции, но китайские бренды наступают очень активно.

Сегодня псковские абоненты Tele2 предпочитают модели телефонов Huawei, Xiaomi и Samsung. Модели Apple – только во второй десятке рейтинга.

Mobile First

2009

Псковичи используют в лучшем случае 3G, но чаще 2G. Можно проверить почту, а посмотреть видео уже лучше дома, со стационарного компьютера. Даже с учетом настольных ПК всего 32% россиян активно пользовались интернетом (данные GfK).

2019

4G сегодня – это норма. Часто даже не задумываясь, подключен ли Wi-Fi или нет, мы смотрим с телефона видео, играем в многопользовательские онлайн-игры, общаемся в соцсетях, пересылаем файлы через мессенджеры. Скорости мобильного интернета уже сравнялись с проводным. Все чаще появляются новости о том, когда в России запустят сеть пятого поколения. Tele2 прогнозирует, что первые коммерческие внедрения 5G в России начнутся в 2020-2021 годах.

Соцсети

2009

«Одноклассники», «ВКонтакте», ЖЖ, Facebook

По данным исследовательского центра «Ромир», самой известной социальной сетью российского интернета остается проект «Одноклассники». На втором месте – «ВКонтакте», соцсеть меняет адрес на более удобный vk.com

ЖЖ стал терять аудиторию.

2019

VK, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp

Список популярных соцсетей поменялся, но еще больше изменилась их роль в нашей жизни. Они постепенно становятся и поисковыми системами, и информационными порталами. Выйти в интернет порой и значит проверить собственную новостную ленту.

Социальные сети и мессенджеры – часть пакетных тарифов Tele2. Трафик в них безлимитный.

Слушаем и смотрим

2009

Музыкальные рейтинги возглавила Леди Гага с хитом Bad Romance. Ответ российской поп-сцены - певица МакSим с треком «Лучшая ночь». В России прошел конкурс «Евровидение», Мадонна дала концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, умер Майкл Джексон, а Алла Пугачева заявила, что больше не поет (теперь точно).

В кино мы смотрели «Аватар» от Джеймса Кэмерона. Фильм, сделавший прорыв для технологии 3D, на 60% состоит из реалистичной компьютерной графики, побил кассовые сборы, обогнав «Титаник». Из мультфильмов смотрели пиксаровский «Вверх» и очередной шедевр от Хаяо Миодзаки «Рыбка Поньо на утесе».

Российский кинематограф выдал такие блокбастеры, как «Тарас Бульба» и «Каникулы строгого режима». В этом же году мы впервые посмотрели мультсериал «Маша и Медведь». Он за пару лет завоевал всеобщую любовь в России и далеко за ее пределами. «Маша и Медведь» входит в пятерку самых известных брендов в Европе. Отдельные серии мультфильма в числе самых просматриваемых YouTube-видео в мире!

2019

Сложно предсказать главные музыкальные хиты этого года. Но начинаем мы его под биты от Тима Белорусского и его «Незабудки» и «Мокрых кросс», а также вместе с Kazka и ее треком «Плакала».

Очевидно, что в этом году вновь кассовые сборы побьет блокбастер «Мстители: Финал». Мы дружно будем грустить над финальным сезоном «Игры престолов», самого дорого в мире сериала.

В поисках слов

2009

Оксфордский словарь в 2009 году добавил слово «расфрендить», то есть удалить из друзей в социальных сетях. На звание главного слова года претендовали также другие определения из мира технологий: «хештег», пришедший к нам из сервиса микроблогов Twitter и «нетбук».

2019

Какое слово определит новый год сказать пока невозможно. Остается только надеется, что слово «токсичный», который Оксфордский словарь выбрал в прошлом году, останется в прошлом году. Лучше мы вновь будем искать в поисковике определение слова «любовь». Так, по крайней мере, мы все делали по заверениям «Яндекса». При чем расшифровкой слово «любовь» мы интересуемся стабильно с 2011 года.

Tele2 в Псковской области

В 2009 году оператор Tele2 еще только строит инфраструктуру для запуска мобильной связи в Псковской области. Но уже пишут о компании в местных СМИ, как о «перспективе» года. Салоны оператора открыли свои двери в начале 2010 года. Доступная цена и качество связи быстро позволили оператору занять значительную долю мобильного рынка региона.