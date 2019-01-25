Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе

12:56, 25 января 2019, ПАИ

Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе, отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам общественной приёмки нового здания медучреждения. Об этом с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 25 января передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова также добавила, что губернатор Михаил Ведерников попросил учесть возможность внесения дополнений и корректировок в проект. Она также подчеркнула, что благодаря плотному контролю со стороны региональных властей строители в течение недели устраняли даже мельчайшие недочёты в работе. По её словам, в течение года усердно соблюдались требования и предписания Роспотребнадзора и других органов.

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

Объект мощностью 110 коек полностью соответствует современным нормам СаНПиН. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области — порядка 4 тыс в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных.