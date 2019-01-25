И. о. главы СУ СК России по Псковской области проведет приём граждан 28 января
28 января с 15:00 исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Андрей Токарев проведет выездной приём граждан в Псковском межрайонном следственном отделе ( Псков, Комиссаровский переулок, 7а, территория обслуживания Псковский, Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский и Печорский районы).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, приём граждан состоится по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных СК РФ.
Предварительная запись на приём ведется по телефону «прямой линии» следственного управления 8(8112) 290-601.