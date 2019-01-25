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Общество

Глава псковского Роспотребнадзора поблагодарил всех причастных к строительству Псковского перинатального центра

Руководитель псковского Роспотребнадзора Александр Нестерук поблагодарил всех причастных к строительству Псковского перинатального центра, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции по итогам общественной приемки учреждения.

Он напомнил, что у ведомства были определенные замечания, но они активно устранялись. В итоге, к декабрю 2018 года Псковскому перинатальному центру было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Проблемы, которые наблюдались ранее, Александр Нестерук связал с бетонными работами, проводившимися в зимний период. По его словам, «на многих стройках с этим сталкиваются», а также с использованием композитных материалов». «Все это устранимо», - резюмировал руководитель Роспотребнадзора.

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

Объект мощностью 110 коек полностью соответствует современным нормам СаНПиН. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области — порядка 4 тыс в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных.

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