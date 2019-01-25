Надежность электроснабжения Стругокрасненского и Плюсского районов повысят учения «Псковэнерго»

13:43, 25 января 2019, ПАИ

В январе в Стругокрасненском и Плюсском районах Псковской области стартовали учения производственного персонала ПО «Северные ЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». В ходе решения практических задач запланировано выполнение комплекса работ, нацеленного на повышение надежности электроснабжения этой части региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В начале января 2019 года неблагоприятные погодные условия - обильные налипания мокрого снега на провода ЛЭП - стали причиной нарушений электроснабжения в Стругокрасненском и Плюсском районах Псковской области. Работа в режиме повышенной готовности, а также организация взаимодействия с МЧС и аварийными службами муниципалитетов помогли электросетевому предприятию не допустить отключений системообразующих линий. После ликвидации основных последствий непогоды было принято решение выполнить комплекс дополнительных работ для предупреждения подобных нарушений на энергообъектах, находящихся в зонах наибольших рисков по погодной обстановке. Таким образом были определены 10 линий электропередачи 10 кВ, требующие первостепенного внимания.

На первом этапе выполняются обходы ЛЭП с фиксацией всех выявленных дефектов, а также облеты линий с использованием квадрокоптера. На основе полученных данных составляется план работ: замена поврежденных участков провода, изоляторов и траверс, обрезка крон угрожающих деревьев, расчистка просек.

Работы на ЛЭП связаны с кратковременными отключениями электричества для потребителей. Как отметил координатор учений, главный инженер РЭС-5 ПО «Северные ЭС» «Псковэнерго» Андрей Косарев, план работ составляется таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей районов. « Графики необходимых отключений согласованы с местными властями, и план работ мы составляем так, чтобы на выведенном в ремонт и отключенном участке сделать максимально возможный объем за минимальный период времени, поэтому на линии одновременно работает 3-4 бригады, - отметил Андрей Косарев. – Незадействованные в работе отключенные участки линий электропередачи будут запитаны от резервных источников электроснабжения большой и малой мощности».

В работе задействована спецтехника. Ветви деревьев, которые под тяжестью налипшего снега могут коснуться проводов, обрезаются при помощи кронореза. Поросль на просеках и порубочные остатки уничтожаются мульчерами и тяжелыми бульдозерами.

Для выполнения практических задач в ходе учений единовременно задействованы шесть бригад из разных районов электрических сетей ПО «Северные ЭС». Планируется, что производственный персонал будет работать в Стругокрасненском и Плюсском районах «вахтовым» методом, сменяя друг друга через неделю. Подобная организационная модель была отработана в ходе масштабных учений МРСК Северо-Запада в Карелии. Ротация персонала позволит укрупнить группировку сил и средств на месте проведения учений без негативных последствий для основной производственной деятельности производственного отделения.

Помимо выполнения практических задач на учениях бригады энергетиков могут повысить свое профессиональное мастерство, обмениваясь опытом с коллегами. Кроме того, для участия в учениях привлечены специалисты по охране труда, которые курируют все этапы подготовки и производства работ от прохождения вводных инструктажей до оформления необходимой документации.

Планируется, что нынешние учения станут лишь одним из этапов повышения надежности электроснабжения в Стругокрасненском и Плюсском районах. «В ходе учений запланировано оперативное и точечное решение наиболее острых вопросов, - отметил главный инженер « Псковэнерго» Андрей Кузьмин. - Дальнейшую работу мы будем проводить в рамках реализации группы инвестпроектов по реконструкции ВЛ с заменой опор и провода на СИП. Проекты проработаны для включения в долгосрочную инвестпрограмму «Псковэнерго». Один из самых крупных – на участке линии протяженностью 17 км - намечен уже на 2019 год» .

Учения энергетиков проходят в январе-феврале 2019 года в Стругокрасненском и Плюсском районах Псковской области. «Псковэнерго» просит жителей районов с пониманием отнестись к перерывам в подаче электроэнергии, необходимым для выполнения работ на линиях электропередачи. По всем вопросам электроснабжения можно обращаться на « горячую линию» МРСК Северо-Запада - 8-800-333-02-52, звонок бесплатный, круглосуточно.