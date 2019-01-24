Узнать больше о Микеланджело смогут псковичи в областной библиотеке 26 января

14:15, 25 января 2019, ПАИ

26 января в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Вокзальная, 48) в рамках цикла «Просветительские субботы» состоится литературно-художественная программа «Микеланджело. Человек, слушающий камни», которая продолжит проект библиотеатр «Прямая Речь».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, программа посвящена флорентийскому живописцу, скульптору и архитектору Микеланджело Буонарроти. В ней участвует актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Основу композиции составляют книги разных жанров: «Жизнеописание Микеланджело Буонарроти» итальянского живописца и архитектора XVI века Джорджо Вазари, художественный роман Ирвинга Стоуна «Муки и радости» и научное исследование современного итальянского искусствоведа Антонио Форчеллино «Микеланджело. Беспокойная жизнь». В программе прозвучит музыка Иоганна Себастиана Баха и сонеты Микеланджело в переводе Абрама Эфроса и Андрея Вознесенского.