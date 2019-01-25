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Общество

Еще 1-2 месяца старый перинатальный центр в Пскове будет функционировать

Еще 1-2 месяца старый перинатальный центр в Пскове будет функционировать, а его структурные подразделения будут резервом, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции 25 января по итогам общественной приёмки перинатального центра, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам вице-губернатора, в перспективе, когда новый перинатальный центр заработает и не будет уже никаких рисков, в течение 3-4 месяцев старое здание центра будут готовить под поликлинику. «Идет работа по предложениям финансирования этого проекта», – сказала она.

И. о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко отметила, что есть современные правила и нормы по организации первичной медицинской помощи, и чтобы перепрофилировать здание под филиал поликлиники, нужно много дополнительных работ. Она добавила, что для этого необходимы экспертизы, и если поликлиника заработает, то она должна вступить в программу «бережливых технологий».

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

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