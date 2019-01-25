Сотрудников для нового Псковского перинатального центра готовили по специальной программе

13:56, 25 января 2019, ПАИ

Сотрудников для нового Псковского перинатального центра готовили по специальной программе. Об этом сообщил главный врач центра Сергей Сукманюк в ходе пресс-конференции 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Сергей Сукманюк добавил для привлечения специалистов в перинатальный центр администрация Псковской области выделила служебные квартиры.

Он отметил, что дефицит кадров все же есть, но критичный. Остро стоит вопрос с неонатологами, сказал главврач. «Это связано с открытием отделения второго этапа выхаживания. Мамы вместе с детьми по мере набора веса будут туда переводиться», - пояснил он.

Сергей Сукманюк добавил, что Псковский перинатальный центр - не новое учреждение, поэтому никакого перерезания красной ленточки перед началом работы не было.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».