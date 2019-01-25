Замечательными назвал условия в новом Псковском перинатальном центре Андрей Царёв

15:08, 25 января 2019, ПАИ

Директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты России Андрей Царев назвал замечательными условия, созданные в новом здании Псковского перинатального центра и поздравил с этим коллектив медицинского учреждения. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 25 января, состоявшейся после общественной приёмки нового перинатального центра.

Андрей Царёв пожелал, чтобы рождалось как можно меньше детей с патологиями, а если такое происходит, то важно, чтобы родители своевременно получали информацию о местах оказания помощи, в том числе и немедицинской.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила, что коллективу перинатального центра будут рекомендовать поддерживать и реализовывать дополнительные проекты. Она отметила важность взаимодействия с системой, которая сразу принимает особенного ребенка и создает дополнительные возможности для его развития.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».