Вера Емельянова: Надеюсь, что с открытием нового перинатального центра появится желание родителей на пополнение в семье

15:40, 25 января 2019, ПАИ

«Надеюсь, что с открытием нового перинатального центра появится желание родителей на пополнение в семье. А резервы здесь есть», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня, 25 января, на пресс-конференции по итогам общественной приёмки нового здания медучреждения, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор напомнила, что старый перинатальный центр «уже забрал на себя более половины всех родов Псковской области». «И этот процесс будет расти, стремление попасть сюда естественно и нормально. Здесь будут все возможности», - подчеркнула она и добавила, что перед регионом поставлена задача добиться естественной прибыли населения. «А пока мы боремся с естественной убылью населения, которая за последние 10 лет уменьшилась в два раза. Снижение смертности в 2018 году - в два раза к уровню 17 года. Рождаемость надо повышать, только таким образом мы уйдем в естественный прирост населения», - добавила она.

При этом вице-губернатор отметила, что множество псковичек делают аборты, поэтому важно вести профилактическую работу в этом направлении. Она также напомнила про ЭКО, оплачиваемое из средств ФОМС. «Есть социальные меры для стимулирование рождения второго и третьего ребенка. По итогам 2018 года три тройни в Псковской области, последняя - 31 декабря. Такой результат впервые. Это нужно всячески поддерживать. Перинатальный центр ко всему готов. Потенциал у нового центра очень хороший», - подытожила она.

«Надеюсь, что коллектив сюда тоже зайдет в изменённом виде, не будет грубого отношения, неэтичных поступков, а если это будет, то будут приняты соответствующие меры, - добавила Вера Емельянова. - Ленточка тут условно перерезана несколько недель назад. Это процесс, который запускался шаг за шагом. Учреждение уникальное, сделать одним днем тут всё невозможно. Специально все сделали без фанфар, чтобы центр спокойно работал».