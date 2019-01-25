Бесплатные партнерские роды будут проводить в новом Псковском перинатальном центре

14:29, 25 января 2019, ПАИ

Бесплатные партнерские роды будут проводить в новом Псковском перинатальном центре, сообщил главный врач учреждения Сергей Сукманюк в ходе пресс-конференции 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Все 7 родильных залов тут индивидуальные, мужья могут присутствовать», – отметил главврач.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что каждой матери будет предложено заполнить анкету на выходе, чтобы оценить качество оказания медицинской помощи.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова обратила внимание на то, что все хотят видеть в новых стенах и новые условия и подчеркнула, что большая ответственность в этом плане лежит на главном враче центра и всем персонале.

При этом Наталия Соколова заметила, что девушки, которые пришли в новое здание на УЗИ, пожаловались на ожидание в очереди. В этой связи она попросила предусмотреть какие-то меры, например, электронную очередь.

И. о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко сказала, что есть планы по новой маршрутизации пациенток, в том числе, в части использования информационных технологий. «Это будет в обязательном порядке, пока что женщинам самим так удобно, они утром приезжают все», – рассказала она и добавила, что новый перинатальный центр должен стать европейского уровня, где будут развиваться современные методики родовспоможения.

Сергей Сукманюк пояснил, что проблема неупорядоченности записи на УЗИ известна, и заведующему отделением поручено наладить разбивку пациенток. «Проблема решается», – заверил он.

Сергей Сукманюк также добавил, что в конце года закупили новые рубашки и халаты.

Вера Емельянова в свою очередь отметила, что группа Псковского перинатального центра в социальной сети «ВКонтакте» будет работать. «Его будут сопровождать постоянно, и все пожелания, которые сегодня прозвучали, будут учтены. Будут следить за его развитием, будут стараться обеспечить благополучное функционирование этого учреждения», – заключила она.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».