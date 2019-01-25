Вера Емельянова: Псковский перинатальный центр должен стать лучшим в стране

14:04, 25 января 2019, ПАИ

«Псковский перинатальный центр должен стать лучшим в стране, чтобы даже из-за границы к нам приезжали», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам общественной приёмки нового здания медучреждения. Об этом с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 25 января передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковского областного Собрания, инвалид-колясочник Марина Борисенкова добавила, что если бы она рожала ребенка здесь, то у нее было бы меньше переживаний и больше возможностей.

По ее словам, остались ещё шероховатости для людей с инвалидностью, над ними надо поработать, чтобы все было идеально. Вера Емельянова подчеркнула, что губернатор ждет именно таких предложений.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».