Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей

14:38, 25 января 2019, ПАИ

Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей, сообщила Псковскому агентству информации руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.

«Когда приходит время рожать, матери находятся в нервозной ситуации, испытывают страхи, – отметила она. – Для многих остро стоит вопрос выбора места для родов. Слышала много разных мнений. Наш новый перинатальный центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь современные отделения, квалифицированный медицинский персонал. Всё это будет способствовать увеличению здесь количества родов».

Наталья Тудакова подчеркнула, что расположение родильного отделения рядом с отделением оказания интенсивной терапии позволит снизить риски. «Новый центр дает возможность женщинам, имеющим патологию, рожать здоровых деток с учетом наличия необходимого оборудования», – сказала она.

Депутат также отметила важность участия Псковской области в федеральной программе, направленной на улучшение демографической ситуации, сокращение младенческой и материнской смертности.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».