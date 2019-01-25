0
17:51
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
15:52
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
14:44
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
13:05
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
12:56
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
12:29
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей

Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей, сообщила Псковскому агентству информации руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.

«Когда приходит время рожать, матери находятся в нервозной ситуации, испытывают страхи, – отметила она. – Для многих остро стоит вопрос выбора места для родов. Слышала много разных мнений. Наш новый перинатальный центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь современные отделения, квалифицированный медицинский персонал. Всё это будет способствовать увеличению здесь количества родов».

Наталья Тудакова

Наталья Тудакова подчеркнула, что расположение родильного отделения рядом с отделением оказания интенсивной терапии позволит снизить риски. «Новый центр дает возможность женщинам, имеющим патологию, рожать здоровых деток с учетом наличия необходимого оборудования», – сказала она.

Депутат также отметила важность участия Псковской области в федеральной программе, направленной на улучшение демографической ситуации, сокращение младенческой и материнской смертности.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
25 января 2019
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
25 января 2019
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2019
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
25 января 2019
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
25 января 2019
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов 2
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
25 января 2019
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
25 января 2019
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО) 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
25 января 2019
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента 2

Идет загрузка...