Студенты ПсковГУ отметили свой праздник

16:24, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня, 25 января, в Псковском государственном университете состоялась тожественная церемония, приуроченная к празднованию Дня студента. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в актовом зале вуза собрались представили органов исполнительной власти, профессорско-педагогический состав, студенты факультетов ПсковГУ.

От имени губернатора региона Михаила Ведерникова к студенческому сообществу обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. «Мы возлагаем на вас колоссальные надежды, строим серьезные планы и надеемся, что все они будут реализованы. Дел вокруг множество, и без ваших мыслей, идей и квалификации их невозможно реализовать. Не сомневаемся, что псковские выпускники будут лучшими и останутся в нашем регионе», — отметила вице-губернатор и отдельные слова благодарности адресовала педагогам, которые занимаются подготовкой молодых профессионалов.

Студентов вуза также поздравила врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева. Она обратила внимание, что День студента — праздник единения учащихся и преподавателей. «Мы работаем и учимся в прекрасном университете, который имеет огромный потенциал. Но только все вместе мы сможем достигнуть хороших результатов. Знайте и верьте, что любые трудности нам по плечу», — подчеркнула она.

В ходе торжественной церемонии были отмечены лучшие учащиеся вуза. За высокие достижения в научной и учебной деятельности 23 студента получили из рук Марины Махотаевой дипломы университета.

Специально для этого торжественного вечера студенты подготовили театрализованное представление «Ковш медовухи во славу студенческого братства», куда вошли эстрадные миниатюры, вокальные и танцевальные номера.

Празднование Дня студента традиционно началось с церковной службы. Впервые литургия и молебен в честь святой великомученицы Татианы состоялись в Свято-Троицком соборе Псковского Кремля.