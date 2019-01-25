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До -15 и снег ожидается 26 января в Псковской области

26 января на территории Псковской области ожидается облачная погода и снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток составит от -10 до -15.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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