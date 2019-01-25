У Общественной палаты Псковской области появятся новые полномочия в период выборов

16:16, 25 января 2019, ПАИ

О расширении общественного контроля на выборах рассказал членам Общественной палаты Псковской области председатель Избирательной комиссии региона Михаил Иванов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшегося 25 января пленарного заседания Общественной палаты региона.

По словам Михаила Иванова, согласно изменениям, внесённым в федеральный закон, предоставляется возможность ведения общественного контроля во время избирательных кампании. Такой контроль сможет вести Общественная палата РФ, которая получит возможность назначать наблюдателей во все регионы. Региональные общественные палаты также смогут назначать своих наблюдателей в рамках того или иного субъекта. Михаил Иванов напомнил, что в этом году в Псковской области состоятся 11 избирательных кампаний, в том числе 6 по выборам глав районов.

«Принятие нормы, о которой сегодня идет речь, связано с обеспечением гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в Псковской области», - отметил Михаил Иванов. К тому же, подчеркнул он, существенно расширятся полномочия Общественной палаты по общественному контролю за процессами, которые происходят в области.