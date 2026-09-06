Фестиваль казачьей культуры «Псковские шермиции» проходит в Пскове

13:25, 06 сентября 2026, ПАИ

Фестиваль казачьей культуры и традиций «III Псковские шермиции. Казаки как часть России» проходит в Пскове 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие организовано на стадионе «Электрон», вход для всех желающих бесплатный.

Как сообщали ранее в казачьем клубы «Рысь», в программе фестиваля – традиционные казачьи состязания шермиции, представляющие собой воинские игры донских казаков, которые издревле проводились в праздничные дни. Запланированы также выступления творческих коллективов и показательная джигитовка.

Мероприятия на стадионе «Электрон» продлятся с 10:00 до 17:00.