Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди

17:51, 25 января 2019, ПАИ

«Премия «Народное признание» – это нужное мероприятие. Благодаря премии мы видим, что люди делают положительного. Любой человек хочет, чтобы общество знало, что он делает и как старается. Любой хочет похвалы», – заявил Псковскому агентству информации вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член жюри премии «Народное признание» Юрий Сорокин.

«Опубликование заслуг и результатов деятельности определенных людей и организаций – это само по себе правильно, потому что общество должно знать, чем занимаются его члены», – добавил депутат.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36. Голосование продлится до 12:00 28 января.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».