Александр Котов: Псков останется с батутами, но в другом месте

16:59, 25 января 2019, ПАИ

Предприниматели Алина Таран и Ирина Добрынина пришли на приём граждан к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, 25 января секретарь регионального отделения «Единой России» провёл приём граждан в партийной приёмной.

«Мы пришли к вам по резонансному делу – речь идёт о Детском парке. Детский досуг у нас в городе достаточно скудный на свежем воздухе, и его, наверное, надо развивать», - обратилась к председателю Собрания Алина Таран. Женщина рассказала, что в марте 2017 года получила разрешение на осуществление предпринимательской деятельности в Детском парке сроком на три года, приобрела батуты и благополучно отработала первый сезон.

По ее словам, в 2018 году начались неприятности – городские власти потребовали перенести батуты из Детского парка на другую территорию. Глава администрации города Александр Братчиков тогда мотивировал решение жалобами горожан на шум дизельных генераторов и размещение объектов на газоне. После встречи предпринимателя с сенатором Андреем Турчаком стороны договорились дать возможность представителям малого бизнеса доработать сезон, а на следующий год разместить батуты в соответствии со схемой, разработанной в администрации муниципалитета. На встрече с Александром Котовым Алина Таран рассказала, что тогда же летом перенесла батут с зелёной зоны на плитку и официально подключилась к электроэнергии.

«А теперь нам не дают разрешение, говорят, что здесь зона охраняемого ландшафта! Я составила трёхлетний бизнес-план, но за первый год расходы не окупились. Нестационарные торговые объекты нельзя, батуты нельзя. С чем останется Псков?» - пожаловалась посетительница приёмной.

«Псков останется с батутами, но в другом месте», - ответил Александр Котов и подтвердил обоснованность запрета – проект зон охраны, согласованный Министерством культуры Российской Федерации, запрещает размещение временных строений, сооружений, рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов в зоне охраняемого природного ландшафта, к которой ещё в 2013 году был отнесён Детский парк.

«Администрация города сейчас занимается разработкой документа, в котором будет определено размещение на территории города нестационарных объектов, в том числе и батутов. Может быть, это будет на Запсковье или на Завеличье, может, в Крестах или на улице Лепешинского – там тоже семьи с детьми живут. И ещё неизвестно, где в итоге это будет удобнее – в центре города, куда надо ехать, или рядом с домом», - отметил председатель Собрания.

По словам спикера, действительно на протяжении нескольких лет в центре города в нарушение режимов охранных зон устанавливались батуты и другие объекты. «У меня есть своя версия, как это получилось. Когда нарушения были единичными, мало кто задумывался над тем, что это противоречит законодательству. Но когда предприниматели перешли все разумные границы и стали ставить батуты выше Троицкого моста и возводить сооружения, которые временными уже сложно назвать, надзорные органы обратили на это внимание. Если вы помните, началось всё с Оксаны Кожевниковой. И далее возникает вопрос, почему строение Кожевниковой нужно убрать, а все остальные оставить? Процесс запущен, и он будет доведён до конца. И теперь все – муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели – все должны убрать свои нестационарные объекты. Должен быть единый справедливый подход», - поделился своей трактовкой произошедшего Александр Котов.

«Это будет резонансно, потому что дети останутся без отдыха», - заметила на это предприниматель. По мнению Алины Таран, людям удобнее ехать ради развлечений в центр, площадки с батутами в спальных районах не устроят горожан, а четырёх стационарных аттракционов для малышей в Детском парке недостаточно.

Алина Таран призналась, что сама по образованию учитель истории. «Охранная зона – это хорошо, но надо пойти навстречу людям. И мне как предпринимателю неудобно ехать на окраину города. Вы знаете, что такое проходимость?» - заметила она.

«Вы оцениваете ситуацию с позиций вашей заинтересованности. Псков – исторический город, у нас много памятников истории и культуры, мы должны сохранить его облик. Здоровые компромиссы возможны в историческом центре, но батут однозначно не может быть таковым», - добавил председатель Собрания.

«Условия для всех должны быть обязательными, сейчас над этим работает комитет по охране объектов культурного наследия и прокуратура. Администрация города, в чьи полномочия входит определение мест для размещения нестационарных торговых объектов, работает над схемой. Когда схема будет утверждена и предложена всем предпринимателям, каждый для себя решит, где ему удобнее работать и размещать свои объекты. Все будут в равных условиях», - резюмировал спикер и пообещал предпринимателям уточнить сроки принятия муниципальных актов.