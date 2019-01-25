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Общество

Две несовершеннолетние девушки угнали машину на улице Юности в Пскове

Сегодня, 25 января, в Пскове полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек, подозреваемых в угоне машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Автомобиль ВАЗ-2107 неизвестные угнали в 3:00 в районе улицы Юности. Выехавшие на место происшествия полицейские, заметили разыскиваемую машину на улице Олега Кошевого. Стражи порядка пытались остановить автомобиль, но водитель «семерки» не реагировал на требования и прибавил скорость.

ВАЗ удалось остановить на улице Гремячей. Из него выбежали несколько человек, которые побежали в разные стороны. Инспекторы ДПС задержали двух девушек 14 и 15 лет. На место происшествия для проведения дальнейшего расследования была вызвана следственно- оперативная группа полиции.

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