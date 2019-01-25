Владимир Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Лохину с юбилеем
Сегодня, 25 января, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с 95-летием псковичку, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Татьяну Яковлевну Лохину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
«Такими тружениками, как вы, гордится Россия, - сказал Владимир Воробьев. - Ваше поколение очень многое сделало для всех нас. Мы в неоплатном долгу перед вами за то, что родились и живем в свободной стране». Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, а также вручил поздравительный адрес главы города.