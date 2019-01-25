0
17:51
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
15:52
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
14:44
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
13:05
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
12:56
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
12:29
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Владимир Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Лохину с юбилеем

Сегодня, 25 января, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с 95-летием псковичку, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Татьяну Яковлевну Лохину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Такими тружениками, как вы, гордится Россия, - сказал Владимир Воробьев. - Ваше поколение очень многое сделало для всех нас. Мы в неоплатном долгу перед вами за то, что родились и живем в свободной стране». Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, а также вручил поздравительный адрес главы города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
25 января 2019
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
25 января 2019
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2019
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
25 января 2019
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
25 января 2019
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов 2
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
25 января 2019
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
25 января 2019
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО) 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
25 января 2019
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента 2

Идет загрузка...