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Общество

На 5 тысяч рублей оштрафовал суд гендиректора управляющей организации в Пыталовском районе

Мировой судья судебного участка № 17 Пыталовского района оштрафовал на 5 тысяч рублей генерального директора управляющей организации ООО «Гарант», сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Прокурорская проверка установила, что в нарушение требований жилищного законодательства и федерального закона о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на портале http://dom.gosuslugi.ru ООО «Гарант» не разместила предусмотренную законом информацию, чем нарушило права жителей многоквартирных домов на свободный доступ к информации.

На основании постановления мирового судьи должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, нарушение установленных законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков размещения информации и размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации).

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