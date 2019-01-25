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Общество

В псковском Роскомнадзоре пройдет День открытых дверей

28 января в 11:00 в Управлении Роскомнадзора по Псковской области (Псков, ул. Советская, д. 49, 3-ий этаж, кабинет руководителя Управления) состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты персональных данных (отмечается 28 января). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, все желающие, в том числе операторы, осуществляющие обработку персональных данных, в отношении которых в 2019 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, с основными ошибками, которые допускаются операторами при подготовке и направлении в адрес Роскомнадзора

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону в Пскове 33-10-24.

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, необходимо предварительно до 27 января 2019 года направить на адрес электронной почты: rsockanc60@rkn.gov.ru.

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