В Куньинском районе прокуратура выявила нарушения порядка отбывания наказания осужденными к исправительным работам

19:50, 25 января 2019, ПАИ

Прокуратурой Куньинского района проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в администрации СП «Куньинская волость» и МУП «Коммунсервис» при организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Как сообщили Псковскому агентству инофрмации в прокуратуре, в ходе проверки выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства РФ, нарушения порядка отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам.

Так на администрацию организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, возлагается обязанность ежемесячно предоставлять табели учета отработанного времени осужденными. В нарушение уголовно-исполнительного законодательства администрация СП «Куньинская волость», в которой отбывают исправительные работы двое осужденных, не предоставила табели отработанного времени.

Также на администрацию организации, в которой работает осужденный к исправительным работам возлагаются: правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за поведением осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с ним и иные.

Администрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в период отбывания исправительных работ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. В нарушение указанных требований законодательства, МУП «Коммунсервис» в трудовом договоре с осужденным не установил обязательные удержания в доход государства в размере 5 % от заработка, а также отпуск, продолжительностью 28 дней, что является недопустимым.

В адрес и.о. директора МУП «Коммунсервис» и главы администрации СП «Куньинская волость» внесены представления об устранении выявленных нарушений.