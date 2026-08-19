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Проекты развития Пскова обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира:

  • в этом году в числе приоритетных у администрации Пскова объектов котельная на улице Инженерной, реконструкция которой идёт второй год. В прошлом году здесь заменили один из трёх котлов, в этом году меняют второй. Работы завершат к началу отопительного сезона. «Проект важный, капиталоёмкий, рассчитанный на три года, сейчас второй год идёт, остаётся ещё один год. Надеюсь, что финансирование будет выделено и тем самым полностью реконструкция завершится». На 2027 год запланирована замена третьего котла. В сумме за три года в реконструкцию котельной будет вложено около миллиарда рублей;
  • по нацпроектам в Пскове ведётся капитальный ремонт старого корпуса Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной, 56 и детского сада № 43. В остальных детсадах и школах города также идут ремонтные работы. Наиболее масштабные – это капремонт ограждения вокруг школы № 1: его должны завершить к 1 сентября. Поскольку времени осталось мало, на объектах ежедневно проводятся планёрки;
  • подрядчики не всегда бывают добросовестными. Но при расторжении контракта из-за невыполнения обязательств ФАС не всегда поддерживает администрацию Пскова и вносит нерадивые компании в реестр недобросовестных;
  • специфика муниципальных контрактов для подрядчиков в ограниченных сроках выполнения работ, большом внимании общественности и контроле администрации. При этом оплата выполненных работ направляется в срок;
  • на следующий год в планах ремонт детского сада № 42, на это выделяется порядка 40 млн рублей. Администрация города рассчитывает, что также будет выделено финансирование на реконструкцию бассейна «Барс», на строительство двух умных спортплощадок, подобных той, что на улице Никольской, и на возведение модульного ФОКа на стадионе «Машиностроитель»;
  • готов городской проект создания лыжно-биатлонной трассы стоимостью около миллиарда рублей. «Это сейчас неподъёмная сумма, наверное, ни для какого бюджета (разве что для федерального). Но проект необходим, мы с ним будем подавать заявки, может быть, его разобьём на более мелкие части»;
  • на сегодняшний день в Пскове подлежит расселению шесть аварийных домов. Это небольшие дома по 150–200 квадратных метров. Осенью прошлого года был признан аварийным дом № 42 на улице Советской – он включён в муниципальную программу переселения из аварийных домов. Жителям пока предлагается жилплощадь в манёвренном фонде муниципалитета;
  • расселённый дом № 8 на улице Пушкина на сегодняшний день законсервирован. Идёт поиск инвестора, который займётся реконструкцией этого здания, например, под размещение гостиницы;
  • ежегодно муниципалитет обеспечивает жильём порядка 60 детей-сирот. Однако также каждый год добавляется около 60 новых претендентов на жильё, поэтому размер очереди (а сегодня в ней около 400 человек) не меняется;
  • буквально на днях муниципалитет принял 52 новые квартиры, которые будут переданы детям-сиротам;
  • в Пскове постепенно идёт модернизация коммунальных сетей, чтобы мощностей хватало для подключения новых жилых микрорайонов. Наиболее перспективным на сегодняшний день в городе можно назвать пятно под строительство многоквартирных домов на Сиреневом бульваре.
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