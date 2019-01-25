Конкурс на «лучшего сварщика» прошёл в ИК-3 в Идрице

19:58, 25 января 2019, ПАИ

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица, совместно с образовательным учреждением № 9, прошел конкурс «лучший по профессии сварщик» среди осужденных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, конкурс проходил в два этапа - практическая и теоретическая часть.

Осужденным была предложена технологическая карта на изготовление сварной конструкции, это задание выполняли осужденные в течение определенного времени.

После завершения практического задания, осужденные перешли в учебный класс для прохождения тестирования на знания теоретической части. По итогам мероприятия осужденному, занявшему первое место, был вручен диплом «лучший по профессии сварщик», за второе и третье место участники были награждены благодарностями. Кроме того, администрацией учреждения был рассмотрен вопрос об их поощрении.