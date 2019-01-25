0
22:12
В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
21:07
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
20:09
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
19:20
Разрешились от бремени
17:51
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
15:52
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
14:44
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Конкурс на «лучшего сварщика» прошёл в ИК-3 в Идрице

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица, совместно с образовательным учреждением № 9, прошел конкурс «лучший по профессии сварщик» среди осужденных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, конкурс проходил в два этапа - практическая и теоретическая часть.

Осужденным была предложена технологическая карта на изготовление сварной конструкции, это задание выполняли осужденные в течение определенного времени.

После завершения практического задания, осужденные перешли в учебный класс для прохождения тестирования на знания теоретической части. По итогам мероприятия осужденному, занявшему первое место, был вручен диплом «лучший по профессии сварщик», за второе и третье место участники были награждены благодарностями. Кроме того, администрацией учреждения был рассмотрен вопрос об их поощрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
25 января 2019
В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
25 января 2019
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
25 января 2019
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
25 января 2019
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
25 января 2019
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2019
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
25 января 2019
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
25 января 2019
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов 2

Идет загрузка...