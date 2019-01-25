В Управлении Росгвардии по Псковской области группа сотрудников и военнослужащих принимала поздравления

20:14, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня в областном управлении Росгвардии в торжественной обстановке чествовали сотрудников и военнослужащих, добившихся значительных успехов в служебно-боевой деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Группа стражей порядка была поощрена за выполнение особо важных задач по обеспечению общественной безопасности.

В ходе мероприятия начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов также вручил погоны росгвардейцам, которым присвоены первые офицерские специальные и воинские звания.