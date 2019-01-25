Об истории любви Владимира Высоцкого и Марины Влади вспоминали в псковском колледже искусств

20:51, 25 января 2019, ПАИ

Литературно-художественная программа «Любовь ценою в жизнь» состоялась в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 23 января в рамках социально-творческого сотрудничества «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Программа посвящена истории любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Автор и ведущая – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева. В программе принял участие актёр Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Студенты колледжа узнали интересные факты биографии двух знаменитых творческих личностей второй половины 20 века – Марины Влади и Владимира Высоцкого, историю их любви.

Как отметила Нина Яковлева, «накануне Дня рождения поэта мы рассказываем о всенародной любви к Высоцкому, о его песнях, которые объединяли людей разных профессий и поколений…Песни «открытого горла» были о любви и предательстве, о мужестве и благородстве, о счастье творчества».

Напомним, что встреча, любовь, двенадцать лет жизни с Мариной Влади - это самая яркая страница жизни Высоцкого. Французская актриса русского происхождения была необыкновенно популярна в Советском Союзе, - причёски, макияж «под Марину Влади». Встретились два символа эпохи, и соединились в одну судьбу. Об этой важной части своей жизни Марина Влади написала в книге «Владимир, или Прерванный полёт».