0
22:12
В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
21:07
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
20:09
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
19:20
Разрешились от бремени
17:51
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
15:52
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
14:44
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Об истории любви Владимира Высоцкого и Марины Влади вспоминали в псковском колледже искусств

Литературно-художественная программа «Любовь ценою в жизнь» состоялась в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 23 января в рамках социально-творческого сотрудничества «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Программа посвящена истории любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Автор и ведущая – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева. В программе принял участие актёр Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Студенты колледжа узнали интересные факты биографии двух знаменитых творческих личностей второй половины 20 века – Марины Влади и Владимира Высоцкого, историю их любви.

Как отметила Нина Яковлева, «накануне Дня рождения поэта мы рассказываем о всенародной любви к Высоцкому, о его песнях, которые объединяли людей разных профессий и поколений…Песни «открытого горла» были о любви и предательстве, о мужестве и благородстве, о счастье творчества».

Напомним, что встреча, любовь, двенадцать лет жизни с Мариной Влади - это самая яркая страница жизни Высоцкого. Французская актриса русского происхождения была необыкновенно популярна в Советском Союзе, - причёски, макияж «под Марину Влади». Встретились два символа эпохи, и соединились в одну судьбу. Об этой важной части своей жизни Марина Влади написала в книге «Владимир, или Прерванный полёт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
25 января 2019
В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
25 января 2019
В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
25 января 2019
Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
25 января 2019
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
25 января 2019
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2019
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
25 января 2019
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
25 января 2019
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов 2

Идет загрузка...