В Пскове на Большом фестивале КВН 26 января сразятся псковичи и петербуржцы

20:57, 25 января 2019, ПАИ

Уже завтра, 26 января, в Пскове пройдет Большой фестиваль КВН, приуроченный ко Дню Российского студенчества. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на сцену Псковского областного колледжа искусств выйдут команды школьной и студенческой лиг КВН «Astra Video» и «Гремячей Лиги КВН» и гости из Санкт-Петербурга, чтобы подарить друг другу праздничное настроение и зарядиться положительными эмоциями.

Напомним, что трансляцию игры можно будет увидеть в Instagram - https://www.instagram.com/astravideopsk/.

Организаторы мероприятия - творческая компания Astra Video, ПГМОБО «Студенческое Правительство г.Пскова», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Подробности по телефону: 8-911-398-37-99