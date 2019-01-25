В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учёты животных

21:07, 25 января 2019, ПАИ

В Полистовском заповеднике начались зимние маршрутные учеты животных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, на этой неделе сотрудники заповедника посчитали следы на двух из пяти учетных маршрутов, протяженностью около 15 км каждый.

Учеты охотничьих видов животных по следам проводятся в заповеднике ежегодно. Маршруты остаются неизменными, учетчики проезжают по ним на снегоходах и отмечают gps-координаты всех встреченных следов, указывая виды животных. В учеты входят млекопитающие и тетеревиные птицы, встреченные на маршруте.

Согласно методике, нужно учесть следы, оставленные обитателями заповедной территории за прошедшие сутки. Затем с помощью этих данных можно оценить плотность и численность представителей разных видов. Для того чтобы в учеты не попали более ранние следы, маршрут либо проходят дважды (сначала заметают все следы, а через день считают вновь появившиеся), либо проводят учет после снегопада.

«В этом году проведение учетов осложнилось тем, что болото не замерзло. В первой половине зимы не было сильных морозов, зато выпало много снега. Снежное покрывало выступает в роли теплоизолятора, и даже при похолодании под снегом на болоте остается вода. В таких условиях пройти маршрут на снегоходе непросто, поэтому, как только усилился мороз и прошел снег, мы отправились на учеты», - рассказывает научный сотрудник Полистовского заповедника Оскар Сайфуллин.

В этот раз во время учетов были замечены следы зайцев-русаков, куниц и лисиц. Также были встречены тетерева и среднерусские белые куропатки (Красная Книга России).

Зимние маршрутные учеты в Полистовском заповеднике продолжатся, в ближайшее время состоится выезд в более удалённую северную часть охраняемой территории.