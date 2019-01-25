Татьянин день отметили в Великолукском медицинском колледже

21:28, 25 января 2019, ПАИ

25 января, в Татьянин день, в ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» состоялся праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в этом году праздник прошел под девизом «Молодежь – за ЗОЖ!».

Студенты 7 групп состязались в различных конкурсах. В конкурсе «Начинаю бодро утро» студенты представили зарядку. У всех получились разные выступления, но все они были яркие и запоминающиеся. Особо отличились 11, 14В, 21 группы.

Затем состязались знатоки русских пословиц о здоровье и правилах ЗОЖ. Здесь отличились Кузнецова А. (11 группа) и Малинникова Д. (21 группа).

В конкурсе «Сбереги яблоко» лучшую физическую подготовку показали студенты Шевяко А. и Малинникова Д. (21) и Соколова Т. и Алексеева А. (14В). В конкурсе капитанов «Сила духа» не было равных Гильмиярову А. (11).

Приятным сюрпризом стало участие в конкурсе студентов-волонтеров Псковского государственного университета медицинского факультета, которые приехали в гости к студентам колледжа, рассказали о своей работе и предложили объединить волонтерские отряды медиков.

После завершения праздника директор колледжа Александр Шулаев объявил результаты конкурса и вручил почетные грамоты отличившимся студентам.

Празднование Дня студентов продолжилось в столовой колледжа, где сотрудники «Арт-кафе» «Натали» угостили студентов блюдами, приготовленными специально для празднования Дня студентов.

«Времена меняются, меняются традиции празднования Татьяниного дня, но не меняется суть праздника, он остаётся одним из любимых дней студентов», - отметили в Великолукском медицинском колледже.