Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Псковской области

21:41, 25 января 2019, ПАИ

Акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию блокады города Ленинграда, пройдёт в Псковской области уже в четвёртый раз. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, у участников акции будет возможность ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть репринты с газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту.

«Улицы Пушкина и Ленина в городе Пскове 27 января буквально превратятся в улицы блокадного Ленинграда, на которых можно будет больше узнать о тяготах и победах советского народа и поклониться героизму жителей города Ленина», - отметили организаторы.

План проведения акции «Хлеб той зимы» в Псковской области в 2019 году:

Псков - 27 января, 14:00-17:00, пересечение улиц Пушкина и Ленина

Порхов - 25 января, 13:00, территория у Дома Торговли

Дно - 27 января, 14:00, Братские захоронения в городском сквере

Невель - 27 января, 11:00, возле территории городского рынка

Похвальщина (Псковский район) - 27 января, 11:00, территория у Рюжского ДО "ПРЦК"

Опочка - 27 января, 11:00, Советская площадь

Великие Луки - 28 января, 11:00 - 13:00, Пр. Ленина (дом 2), Набережная Александра Матросова (дом 1/2)

Печоры - 3 февраля, 11:00, Парк культуры и отдыха «Треугольник»

Каждый год организаторами акции выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден». В этом году акция поддерживается комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, типографией «Псковское возрождение», военно-патриотическим Центром «Патриот» и мастерской «Хлебный Хутор».