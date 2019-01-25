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Общество

Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Псковской области

Акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию блокады города Ленинграда, пройдёт в Псковской области уже в четвёртый раз. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, у участников акции будет возможность ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть репринты с газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту.

«Улицы Пушкина и Ленина в городе Пскове 27 января буквально превратятся в улицы блокадного Ленинграда, на которых можно будет больше узнать о тяготах и победах советского народа и поклониться героизму жителей города Ленина», - отметили организаторы.

План проведения акции «Хлеб той зимы» в Псковской области в 2019 году:

Каждый год организаторами акции выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден». В этом году акция поддерживается комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, типографией «Псковское возрождение», военно-патриотическим Центром «Патриот» и мастерской «Хлебный Хутор».

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