Михаил Ведерников объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление Пскова

23:44, 22 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил предпринимателей, организации и активных жителей принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Пскова. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Главное условие конкурса – использование элементов брендбука проектов «Рождество начинается здесь» или «Псков – город Рождества». Участники могут украсить витрину, фасад, двор или общественное пространство в едином стиле. Призовой фонд: 500 тысяч рублей за первое место, 250 тысяч – за второе, 100 тысяч – за третье.

Для представителей бизнеса предусмотрены три номинации: магазины и сервисы, гостиницы и рестораны, социальные объекты. Для активных жителей – специальная номинация «Народная инициатива».

«Новогоднее оформление – не просто декор. Это вклад в создание неповторимой атмосферы города, в настроение жителей и гостей», – заметил губернатор.

Улицы Пскова уже преображаются: монтируются новые гирлянды и световые консоли. В этом помогает президентский нацпроект «Туризм и гостеприимство». «Давайте вместе сделаем любимый город по-настоящему сказочным – с сияющими витринами, уютными дворами, нарядными фасадами, ёлками и инсталляциями», – призвал Ведерников.