Как не стать жертвой автоподставы, объяснил эксперт

23:56, 22 ноября 2026, ПАИ

Мошенники инсценируют ДТП, специально бросаясь под медленно движущиеся автомобили, чтобы вымогать деньги у водителей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников, пишет news.ru.

По словам эксперта, злоумышленник, как правило, выбирает автомобиль, который медленно едет во дворе или приближается к пешеходному переходу. В нужный момент он намеренно выпрыгивает под колёса или подставляет ногу под колесо, имитируя удар. После этого он демонстрирует заранее подготовленную ссадину и требует решить вопрос за наличные. При отказе водителя мошенник начинает угрожать написанием заявления.

Владимир Свечников подчеркнул, что аферист намеренно давит на страх человека перед ответственностью. Однако согласно статье 264 Уголовного кодекса РФ, уголовная ответственность за нарушение наступает только в случае причинения тяжкого вреда здоровью. Обычная ссадина под эту статью не подпадает.

Специалист рекомендовал водителям никогда не передавать деньги на месте. При возникновении подобной ситуации необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции и оформить произошедшее как дорожно-транспортное происшествие.