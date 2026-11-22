Эксперт объяснил, чем опасна забытая в розетке зарядка

22:25, 22 ноября 2026, ПАИ

Оставленное в розетке зарядное устройство, даже если к нему не подключён телефон, способно стать причиной возгорания. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, пишет RT.

По словам эксперта, основную угрозу несут некачественные зарядные устройства, износ электронных компонентов и нарушение внутренней изоляции. Даже в режиме ожидания устройство остаётся под напряжением.

Если внутри корпуса происходит пробой изоляции, разрушение деталей или попадание влаги, может возникнуть короткое замыкание. Ток при этом резко возрастает, что ведёт к интенсивному выделению тепла. При отказе встроенной защиты перегрев способен оплавить пластиковый корпус и вызвать возгорание.

Потенциально опасный адаптер можно определить по треску и другим посторонним звукам, запаху перегретого пластика, изменению цвета корпуса или следам потемнения возле металлических контактов, уточнил Алексей Юрасов.

Исправное зарядное устройство без подключённого гаджета должно оставаться холодным или лишь слегка тёплым. Если же оно заметно нагревается без нагрузки, эксперт рекомендует такое устройство не использовать.