Кинолог объяснил, почему собаки крадут бельё хозяев

22:02, 22 ноября 2026, ПАИ

Почему собаки чаще всего воруют у хозяев носки и нижнее бельё, а не футболки или полотенца, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, причина в концентрации запаха: эти вещи плотно прилегают к телу и впитывают его сильнее. Родной запах для собаки ассоциируется с безопасностью и вознаграждением, поэтому такой предмет успокаивает питомца.

Кроме того, у носков удобный для собаки размер и текстура: скомканная вещь воспринимается как добыча и становится игрушкой-трепалкой.

Владимир Голубев добавил, что собаки тонко различают запахи членов семьи и могут целенаправленно выбирать вещи конкретного человека. В целом за таким поведением стоит несколько причин – поиск комфортного запаха и запуск игрового инстинкта, резюмировал кинолог.