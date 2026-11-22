Михаил Ведерников рассказал, как господдержка помогла кондитерскому дому в Себеже выйти на новый уровень

23:00, 22 ноября 2026, ПАИ

Государственная поддержка помогла кондитерскому дому «Себежанка» в Себеже воплотить амбициозные идеи и выйти на новый уровень, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

История проекта началась в 2022 году с небольшого цеха площадью 35 квадратных метров, а сегодня это масштабное пространство на 400 квадратных метрах с дегустационными залами и единственным в России Музеем кондитерского искусства. Важным шагом в развитии стал микрозаём у центра «Мой бизнес», отметил губернатор.

На разработку рецептуры теста у владелицы дома Александры Сафроновой и её супруга Владимира Кузьмина ушло почти три месяца; сейчас в ассортименте «Себежанки» пряники с 22 начинками. Предприниматели активно участвуют в форумах, ярмарках и выставках при поддержке правительства Псковской области, отметил губернатор и добавил: «Более того, уже заложен фундамент для расширения музея ещё на 100 квадратных метров. А в ближайших планах – обустройство парковой зоны, открытие летней террасы с уличным кинотеатром и увеличение парковки».

Пряники «Себежанки» вошли в топ-10 десертов региона по версии гастрономического путеводителя «География на вкус», получили награду «Эстетика вкуса» центра «Мой бизнес», а в 2024 году проект стал победителем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка».