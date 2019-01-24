На трассе в Стругокрасненском районе произошло ДТП

21:47, 25 января 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 232 км трассы Р-23 с участием двух автомобилей поступило в 15:08. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.