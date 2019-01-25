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Общество

Жителям частного сектора Новоржева напомнили о мерах противопожарной безопасности

25 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них, осуществили профилактический рейд в частном секторе городе Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведен обход домовладений частного жилого сектора, особое внимание уделялось многодетным семьям, проживающим в домах с печным отоплением.

С гражданами проведены беседы и инструктажи, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, распространено 40 листовок о действиях при обнаружении пожара.

До жителей доведена информация о пожарах на территории Новоржевского района и Псковской области, жители ознакомлены с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.

«С наступлением холодов, как правило, увеличивается количество пожаров. Граждане активно используют электронагревательные приборы и системы, топят печи. В период отопительного сезона большая часть пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования или его аварийной работы. Чтобы исключить возникновение пожаров по этой причине, следует использовать исправные электроприборы заводского изготовления, не оставлять без присмотра включенные приборы и не перегружать электропроводку.  Эксплуатация печного отопления также требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Последнее время участились пожары из-за нарушения правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, малое расстояние между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома, а также отсутствие предтопочного листа», - напоминили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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