В День студента «Единая Россия» пригласила псковскую молодёжь на лёд

22:07, 25 января 2019, ПАИ

Массовым катанием на коньках отметили День российского студенчества в Пскове. Активный отдых на арене Ледового дворца для молодежи организовала «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Около 150 человек смогли сегодня, 25 января, бесплатно побывать на катке - его посещение оплатил региональный исполком партии. На спортивную площадку вышли студенты Псковского государственного университета, учащиеся Агротехнического колледжа и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Перед этим активисты «Единой России» и «Молодой Гвардия» проехали почетный круг по арене с государственным триколором и со своими флагами.

От имени руководителя регионального исполкома партии Андрея Карпова студентов поздравила его заместитель Галина Никитина: «На молодое поколение всегда возлагаются большие надежды! Именно вам предстоит созидать и завоевывать для страны первое место в мире. Образованные и ответственные люди, желающие и умеющие трудиться, востребованы во все времена. Пусть у вас получится достигнуть поставленных целей и реализовать самые смелые планы! Желаем неисчерпаемой энергии, ярких событий и успехов во всех начинаниях!»

Особое внимание в этот день уделили Татьянам – девушки с таким именем получили от исполкома сладкие презенты.

Напомним, Ледовый дворец появился в Пскове в 2012 году, и возведен он был в рамках программы «Единой России». В 2019 году в ходе реализации партийного проекта «Детский спорт» планируется строительство еще двух крупных спортивных объектов – физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Они будут созданы в Плюссе и Новоржеве.