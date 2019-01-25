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Общество

В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»

Сегодня, 25 января, в Псковском педагогическом комплексе состоялась церемония открытия ежегодных конкурсов «Учитель года - 2019», «Воспитатель года-2019». В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы администрации Александр Коновалов, заместитель начальника управления администрации города Пскова Светлана Котова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В ходе церемонии открытия конкурсов были представлены их участники, а также эксперты и члены основного и общественного жюри. Иван Цецерский обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором поблагодарил участников за их рвение и профессионализм и подчеркнул, что такая соревновательная основа способствует выявлению талантливых, творческих педагогов, распространению педагогического опыта и внедрению новых технологий.

Александр Коновалов в приветственной речи также пожелал учителям и воспитателям удачи и поздравил с торжественным событием.

По словам организаторов, конкурс «Учитель года» проводится в Пскове уже более 20 лет, а «Воспитатель года» - 18 лет. В образовательных учреждениях прошли свои отборочные состязания, по результатам которых в очные туры вышло 17 претендентов на звание «Учитель года-2019» и 15 - на звание «Воспитатель года-2019». Конкурс проводится в несколько этапов и завершится 15 февраля, когда будут подведены итоги и озвучены имена победителей.

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