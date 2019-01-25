Глава Пскова оценил кулинарное мастерство участников конкурса «Сытый студент»

22:24, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества, Псковский молодежный центр провел кулинарный конкурс «Сытый студент». Традиционно, почетным гостем мероприятия стал глава города Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В своем приветственном слове глава муниципалитета поздравил всех студентов с праздником, отметил, что студенческая пора - это особый жизненный этап, время творческих амбиций, поисков и открытий, любви и дружбы, смелых планов и начинаний, накопления ценных знаний и опыта.

Также Иван Цецерский подчеркнул, что к Международным Ганзейским дням в Пскове ведется большая работа по подготовке города к визитам большого количества гостей, поэтому необходимо совершенствовать сервис ресторанно-гостиничного сектора, поднимать качество услуг.

Иван Цецерский рассказал, что уже в 4-й раз принимает участие в конкурсе «Сытый студент» в качестве члена жюри и отметил, что разнообразие, оформление и подача блюд на конкурсе всегда удивляют.

Градоначальник поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал участникам конкурса успехов в кулинарном творчестве.

В конкурсе приняли участие 10 команд по 4 человека в каждой среди студентов средних и высших учебных заведений. Тема кулинарных работ - «Лучший Ганзейский шедевр». В течение 30 минут студенческие команды из простого набора продуктов приготовили блюда на суд членов жюри.

Иван Цецерский оценил ход работы по приготовлению пищи, изучил меню каждой команды и пообщался с юными кулинарами. Глава города отметил, что каждая команда к конкурсу отнеслась ответственно и творчески. Кроме того, руководитель Пскова поделился воспоминаниями своих студенческих лет.

В ходе мероприятия гостям рассказывали об истории Ганзейского движения и предстоящих Международных ганзейских днях в Пскове.

За время конкурса команды приготовили около 30 блюд. Судьи под руководством шеф-повара ресторана «Вкус и Цвет» Владимира Карташова и директора Молодежного центра Пскова Виктора Рулева оценивали их вкусовые качества, эстетику оформления, подачу кулинарной композиции и концепцию.

По итогам конкурса 3 место заняла команда «4 купца» (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса), 2 место завоевала команда - «ПРОФкотики» (ПсковГУ) 1 место заняла команда «Туристы» из Академии туризма.

Специальный приз главы города за самое оригинальное Ганзейское студенческое блюдо был вручен команде «Скобарочка» из колледжа ПсковГУ по специальности «Туризм».