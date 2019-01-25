«Неделю безопасности» для малышей провели специалисты Центра противопожарной пропаганды

22:48, 25 января 2019, ПАИ

Ежедневно с 22 по 25 января текущего года Центр противопожарной пропаганды и общественных связей принимал у себя гостей – воспитанников и педагогов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 «Незабудка».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в эти дни в подготовительных и старших группах детского сада проходили занятия по соблюдению правил и норм безопасности в быту. Педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет большое внимание получению детьми наиболее полной информации по указанной теме, используя для решения этой задачи все возможности, в том числе, и потенциал пожарно-технической выставки.

В силу малого жизненного опыта, дошкольники зачастую оказываются совершенно неподготовленными к ответственности за собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы по безопасному поведению; рассказать, как правильно действовать в определенной ситуации – но маленький ребенок не обладает способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в ней. Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые они могут попасть, невозможно. Именно поэтому изначально важно сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность», а затем способность различать жизненные ситуации и действовать в них правильно.

В ходе экскурсий дети узнавали об основных причинах пожаров, старались запомнить общий номер телефона вызова экстренных служб, получали сведения об основных опасных факторах пожаров.

Большой интерес у ребятишек вызывала демонстрация действующего макета «Молниезащита». Экскурсовод акцентировала внимание каждой группы на том, что «молния», появление которой дети ожидали с опаской – это то самое электричество, которое есть в каждом доме: в розетке, проводах, электроприборах. Увидев же его воочию, ребята уже вполне осознанно говорили о том, что играть с электроприборами нельзя.

Пробовали дети свои силы и в пожарном деле. Дружно пытались добыть воду при помощи пожарного насоса; примеряли боевую куртку и каску пожарных, а также маску дыхательного аппарата. А в заключение экскурсии с интересом смотрели мультфильм «Как это случилось», искренне переживая за его героя и ту ситуацию, в которую он попал из-за шалости со спичками.

Всего же в рамках «Недели безопасности» пожарно-техническую выставку посетило более 80 дошкольников.