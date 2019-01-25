Наблюдение за кошкой 26 января предскажет грядущую погоду, гласит народный календарь

09:50, 26 января 2019, ПАИ

Ермилов день наступил 26 января. В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), сообщает сalend.ru. Они жили в 3-4 веках.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме.

Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.