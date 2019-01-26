Прямую трансляцию Большого фестиваля КВН в Пскове можно будет увидеть сегодня в Instagram

12:59, 26 января 2019, ПАИ

Сегодня, 26 января, в 16:00 на сцене Псковского областного колледжа искусств пройдет Большой фестиваль КВН, приуроченный ко Дню Российского студенчества. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, участие в нем примут команды школьной и студенческой лиг КВН «Astra Video» и «Гремячей Лиги КВН» и гости из Санкт-Петербурга. Прямую ттрансляцию игры можно будет увидеть в Instagram.

Организаторы мероприятия - творческая компания Astra Video, ПГМОБО «Студенческое Правительство г. Пскова», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.