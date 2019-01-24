ФСБ выявила жителя Себежского района, распространявшего экстремистские материалы в интернете

10:34, 26 января 2019, ПАИ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлен житель Псковской области, осуществлявший распространение в интернете материалов экстремистского содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На персональной странице одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга пользователей, житель Себежского района осуществлял размещение экстремистских материалов, внесенных в соответствующий Федеральный список.

Данный факт был установленным порядком задокументирован, а подготовленные документы переданы в прокуратуру Себежского района для рассмотрения и проведения проверки.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий Себежским районным судом молодой человек признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», и привлечен к ответственности в виде штрафа.

После проведения с правонарушителем профилактической беседы он самостоятельно принял решение о блокировке своего персонального аккаунта и заверил, что впредь подобного не допустит.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует население о том, что совершение подобных действий могут привести к возбуждению ненависти, вражды либо унижению человеческого достоинства, а это уже классифицируется как преступление и наказывается вплоть до лишения свободы на срок от трех до шести лет.