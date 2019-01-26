Движение Street Workout Pskov будет сотрудничать с борцами с наркотиками

18:34, 26 января 2019, ПАИ

В Псковском «Воркаут Центре» 25 января прошло профилактическое мероприятие с участием представителей Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации представители Центра, спортсменам рассказали о способах и возможностях распространения наркотических средств, а так же привели негативные примеры о тех, кто уже связал свою жизнь с наркотиками.

Сотрудники УМВД также рассказали, как можно противостоять этой угрозе. «Дискуссия прошла в активном формате, так как ребят тоже волнует вопрос распространения различного рода рекламы и призывов к приобретению наркотических средств», - отметили в Центре. «Спортивное движение Street Workout Pskov готово и дальше сотрудничать с представителями ведомства», - подчеркнули организаторы.